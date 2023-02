Qué dijo Laurita Fernández sobre las amantes de Fede Bal

Es por eso que ahora todo lo que tengan para decir las ex novias del mediático cobra relevancia. Los medios querían tener la palabra de una de las parejas más duraderas de Fede Bal. Se trata de Laurita Fernández , la bailarina y conductora que ahora seguramente tenga muchas historias para contar sobre su ex.

fede bal.jpg Fede Bal y Laurita Fernández fueron novios durante dos años.

Laurita y Fede estuvieron juntos durante dos años, más que suficiente para que la rubia que, a pesar de todo, nunca salió a hablar mal de él. Esta vez, tenía la oportunidad.

Los cronistas de varios programas de espectáculos la fueron a buscar a la salida del canal para que opine sobre lo que está ocurriendo. La entrevista de Laurita Fernández fue un show de caras y gestos pero, muy habilidosa, evitó decir lo que realmente piensa.

“Yo no voy, por supuesto, a opinar absolutamente nada. Yo no tengo nada que ver y hay gente involucrada que la está pasando muy mal. Entonces no opinaría jamás, y en lo que a mí respecta es una etapa muy lejana y cerrada en mi vida hace muchísimos años, así que no tengo nada para decir”, dijo la rubia muy segura.

Quién es el nuevo novio de Laurita Fernández

La postura de mantenerse al margen de Laurita Fernández tiene mucho que ver con el estado actual de su corazón. Es que la conductora de Bienvenidos a bordo vive un presente profesional de lujo y está muy enamorada.

Se llama Claudio Brusca y lo conocen como "El Peluca". Claudio es un productor de Canal 13 y fue en las grabaciones del programa que conduce Laurita que nació el amor.

Los rumores de romance comenzaron de inmediato pero recién este verano la parejita se dejó fotografiar en unas románticas vacaciones.