Sigue el escándalo con Fede Bal: tras los chats, ¿se vienen los videos?

Uno de los programas que más pendiente estuvo de la ruptura entre Federico Bal y Sofía Aldrey fue "LAM", el ciclo que históricamente conduce Ángel De Brito . Y es que no solamente los interpelaba la cuestión por tratarse de la farándula sino, además, porque el escándalo envuelve a Estefi Berardi, una de las denominadas "angelitas".

Por su parte, los distintos actores de la novela del verano han sabido tomar sus posturas: Fede Bal se ocupa de Kinky Boots, la obra que protagoniza en Villa Carlos Paz; Sofía Aldrey apareció sonriente en sus redes, mientras disfruta unos días en Uruguay; y Berardi, formalizando demandas para quienes, según ella, la han difamado.

Pero la gente no olvida fácilmente semejante culebrón y quedó demostrado con la pregunta de una usuaria de la red social del pajarito al conductor de LAM: "¿Hay chats?". Allí fue cuando De Brito dejó a todos sorprendidos con su filosa respuesta: "Si hay chats, hay vídeos", replicó el periodista, dejando en claro que este lunes se viene picante.

Fede Bal viene protagonizando en los últimos días un verdadero escándalo. Separado de su novia, Sofía Aldrey, quien descubrió sus infidelidades, comenzaron a surgir supuestos chats con diversas mujeres del mundo del espectáculo. Tras los mensajes viralizados con Estefi Berardi, Claudia Albertario y Lourdes Sánchez, se sumó un inesperado nombre: el de Flor de la V.

En este polémico contexto, el actor decidió tomarse un tiempo de reflexión antes de seguir con las funciones de su obra Kinky Boots. El sábado por la tarde disfrutó de la tranquilidad de Cuesta Blanca, una localidad situada en la provincia de Córdoba. Desde allí, compartió en sus redes imágenes donde se lo ve solo y reflexivo.

Pero un detalle sorprendió a sus seguidores. El actor utilizó una particular canción para acompañar las imágenes en Instagram: "The End", de la banda estadounidense The Doors.