El misterioso mensaje que Fede Bal compartió en sus redes sociales: "Este es el final"

Pero un detalle sorprendió a sus seguidores. El actor utilizó una particular canción para acompañar las imágenes en Instagram: "The End", de la banda estadounidense The Doors.

"Este es el final, mi único amigo. El final de nuestros planes, el final de todo lo que está de pie", expresa la letra del fragmento que Bal utilizó para acompañar cada foto.

Recordemos que este martes, Yanina Latorre confirmó la separación: "Se separaron hoy a la tarde. Sofía lo dejó por infidelidades reiteradas, mucha falta de respeto", expresó la panelista de LAM (América TV).

Luego, reveló el insólito detalle que dejó al descubierto la infidelidad del actor. "Ella lo descubrió porque tiene una aplicación en el celular desde el que puede manejar el lavarropas de su casa. Es uno de esos lavarropas modernos. Y entonces vio cómo Fede, cuando se iban las minas de la fiesta, a las 3 de la mañana, prendía el lavarropas y lavaba las sábanas", contó Yanina.

“Desde hace un par de días me vengo envuelta en un escándalo mediático, eso no me asusta, pertenezco a este mundo del entretenimiento desde muy chica, y no es el primero. Lo que me asusta es la sobreexposición que lleva a sacar conclusiones desde el juzgar”, arrancó diciendo la despampanante rubia.

“Lo conozco hace muchos años, todos lo saben. Somos amigos y nos adoramos... Hay veces que la amistad traspasa esa línea de amor fraternal. Ambos estábamos solos emocionalmente. Lamentablemente se filtraron unos chats privados, que sacados de contexto pueden dar a entender otra cosa, no porque no haya existido una situación entre dos adultos que se conocen mucho, sino porque también en esos mismos chats hay consejos de dos amigos que le dice uno al otro que intente o que luche por sus relaciones terminadas si aún hay amor”, cerró contundente.