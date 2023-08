Preocupación por la salud de Daniela de "Gran Hermano"

“Habíamos hablado de que Daniela Celis estaba desaparecida de las redes sociales y que se ausentó algunos días del programa que hace por streaming”, arrancó Berardi.

Y agregó: “Había mucha preocupación de los fans, que preguntan si está con Thiago, o si no, y ¿por qué no sube fotos de cuerpo entero?”.

En ese punto, la periodista confesó: “Pampito contó que Daniela no la estaba pasando bien y entonces yo le escribí al WhatsApp”.

A continuación, Estefi mostró el mensaje que le envió la ex “Gran Hermano 2022”: “Ella me autoriza a contar esto. Me dice: ‘Estoy bien, pero ando un poco baja de vitaminas, de hierro. El médico me recomendó descansar y comer’”.

Pampito se sumó entonces a la charla y aportó más datos sobre el presente de Daniela Celis: “La semana pasada se hizo estudios. A mí me contaron que estaba con un pico de estrés ”.

Y agregó: “¿Viste cómo está su ex compañera Coti? Muchos chicos de ‘Gran Hermano’ quedaron pasados de rosca. Es por la fama extrema, de un día para el otro”.

Estefi Berardi cerró el tema leyendo un mensaje breve que le envió Daniela para explicar su repentina ausencia en redes sociales y programas de televisión: “ Necesitaba ponerle un freno a mi vida acelerada ”.