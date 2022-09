Preocupación por Esmeralda Mitre: la operaron de urgencia

Qué le pasó a Esmeralda Mitre

La mediática fue internada el jueves 22 de septiembre a causa de un fuerte dolor estomacal. Fue el periodista Juan Etchegoyen quién dio la noticia mediante sus redes sociales y detalló: "Internaron de urgencia a Esmeralda Mitre por un fuerte dolor estomacal. Se le inflamó muchísimo el estómago y decidieron llevarla a la guardia. En estos momentos se encuentra en el Instituto Argentino de Diagnóstico y Tratamiento".

"A Esmeralda le hicieron estudios durante la madrugada y tiene una inflamación en el apéndice que a los médicos no les convence. Le harán tomografía para tener un panorama más claro", indicó el periodista.

Cabe recordar que en julio del corriente año, Esmeralda Mitre vivió otro mal momento: sufrió un accidente mientras iba a bordo de su auto pero no corrió peligro. El hecho ocurrió en San Antonio de Areco y la propia actriz explicó lo ocurrido.

Lío Pecoraro y Fernando Piaggio, los conductores de El Run Run del Espectáculo (Crónica HD), fueron los encargados de dar la noticia a través de Twitter en ese entonces: "CHOCO EN SAN ANTONIO DE ARECO @EsmeraldaMitre CONTRA OTRO VEHÍCULO QUE SE LE CRUZÓ EN EL CAMINO. Podría haber sido una tragedia, está fuera de peligro. Tenemos su palabra".

Horas después de dar la primicia, Lío Pecoraro sacó al aire de su programa a Esmeralda Mitre y ella misma explicó lo ocurrido. A través de una comunicación telefónica, la artista contó: "Estoy muy bien. Fue un choque en la ruta 8 y la 41. No le pasó nada grave a nadie. Yo venía por la ruta 41 y me envistió un auto que salía de una rotonda que está mal hecha, donde también hubo un muerto hace dos semanas".

Cuando el conductor le preguntó si le habían hecho algún control médico, Esmeralda explicó: "No, no me hicieron ningún estudio porque no me pasó nada. Mi representante, Marcelo Villanueva, se hizo ver porque le dolía un poco el pecho pero no tenía nada finalmente. A los del otro vehículo tampoco les pasó nada. Una gran desgracia con suerte".

"Yo estaba yendo a mi campo. El otro auto me embistió y quedó enfrente mío y yo me corrí y le agarré de mi lado parte de atrás de ellos", explicó sobre el final de su relato.