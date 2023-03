Potente declaración de China Suarez a Rusherking: ¿qué pasó?

Novela que no para Aseguran que no fue Tini la tercera en discordia entre Rodrigo de Paul y Cami Homs

“No me di cuenta de lo rota que estaba hasta que me abrazaste”, agregó, dejando en claro el mal momento que estaba atravesando antes de que Rusherking le diera todo su amor, tanto a ella como a su familia.

"NUNCA, NUNCA VOY A DEJAR DE AGRADECERLE A LA VIDA POR HABERTE CONOCIDO. NO ME DI CUENTA DE LO ROTA QUE ESTABA HASTA QUE ME ABRAZASTE". "NUNCA, NUNCA VOY A DEJAR DE AGRADECERLE A LA VIDA POR HABERTE CONOCIDO. NO ME DI CUENTA DE LO ROTA QUE ESTABA HASTA QUE ME ABRAZASTE".

“Gracias por el amor que me das, a mí y a lo más importante que tengo, que son mis hijitos. Te amo”, cerró la mamá de Magnolia y Amancio (frutos de su relación con Benjamín Vicuña) y Rufina, a quien tuvo con Nicolás Cabré, muy enamorada.

Por su parte, el cantate reposteó la publicacion de su novia y le devolvió el gesto con más palabras de amor y un emji de un corazoncito rojo: “Mi compañera hermosa te merecés muchísimo más”.

Fuente: Ciudad