¿Por culpa de Jorge Rial?: dicen que Romina Pereiro quedó afuera de un programa

¿ Jorge Rial hizo que no participara de este programa?

No se la bancó

Ángel de Brito dijo que "desde Paramount y Telefe me informaron que Romina no va a estar en el programa por decisión de ellos. Me dijeron 'hay mucha presión'", dejando en el aire la influencia que Jorge Rial tiene en los medios de comunicación. Por su parte, Pía Show había dicho que "en las últimas horas, grabaron un video promocional, donde está Ariel Rodríguez Palacios junto a los integrantes del ciclo y es notoria la ausencia de la nutricionista".

Fue así como a esta gran polémica, DiarioShow pudo confirmar que efectivamente Pereiro no estará en el ciclo de Rodríguez Palacio. Pero desde la producción aseguraron que la idea es que la ex de Jorge Rial esté más adelante. Ya Romina había anunciado su incorporación en el equipo, mostrándose más que entusiasmada con el proyecto por medio de un posteo de Instagram.