Polémica en Gran Hermano: expulsaron un participante por acoso sexual

“Gran Hermano” es un formato muy exitoso no solo en Argentina, sino en varios países de todo el mundo . De allí surgen nuevas personalidades que se abren espacio en el ambiente del espectáculo, mientras sus ganadores se llevan millonarios premios en efectivo. No obstante, el reality show no escapa a los escándalos, motivo por el cual sus organizadores endurecen año a año sus medidas disciplinares.

En “Gran Hermano España” un participante llamado Adrián fue expulsado por constante acoso a su compañera de nombre Maica. Previamente a esta máxima sanción, el jugador había sido advertido de lo que podría pasarle si no declinaba su comportamiento. “Ha ocurrido una vez, pero no ocurrirá dos veces. Si vuelve a darse una situación dentro de la casa, la persona que lleve a cabo este acto, será expulsada disciplinariamente”, comunicó el “Big”.

El comentario “inadmisible” que hizo que sea notificado delante de todos sus compañeros fue: “Yo no quiero hacerte bajar a ningún lado. Mejor no te bajes, no vaya a ser que te lleves una sorpresa y te hagas mujer”. Sin embargo, Adrián volvió a incomodar a la joven con otra frase inapropiada que fue acompañada de un intento de beso sin consentimiento.

“Si me pongo pegado, se te caen las patas de lo nerviosa que te pones”, había expresado Adrián, pese a que Maica le pidió “distancia” de forma explícita.“Esta actitud intolerable de Adrián lleva a la organización de ‘Gran Hermano’ a expulsarlo disciplinariamente”, había anticipado el conductor de “Gran Hermano España” a los seguidores del reality.

Luego, la voz de “GH” llamó a Adrián al confesionario y le informó su determinación final. “Comentario fuera de lugar a Maica. Te advertimos seriamente que no pasaremos ninguna más, y lo has vuelto a hacer”, señaló el “Big”, mientras el “hermanito” le preguntó si “se podía arreglar”, pretendiendo obtener una segunda oportunidad. Sin embargo, no fue suficiente porque la decisión ya estaba tomada.

“La integridad de todos y la reinvasión del espacio personal son dos derechos fundamentales que hay que respetar, y en ‘Gran Hermano’ los llevamos por bandera. Están terminante prohibidas las actitudes que comprometen la dignidad de una persona y más aún cuando la persona manifiesta que algo le hace sentir incómoda", argumentó el ojo que todo lo ve.

“Y tú, Adrián, has pasado estas líneas rojas en varias ocasiones. Para nosotros es muy triste y muy duro tener que tomar decisiones como las que no han traído hasta aquí hoy, pero ‘Gran Hermano’ es un programa respetuoso, responsable y un entorno seguro. Por tanto, te comunicamos Adrián que desde este momento estás expulsado disciplinariamente. Por favor, Adrián abandona la casa por la puerta de la derecha”, completó, invitando al participante de ”Gran Hermano España" a irse sin sus valijas y sin despedir a sus compañeros.