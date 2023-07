Picante encontronazo entre Yanina Latorre y Luis Majul

"No me pelee, me enojé. Estuve a esto de irme. Fue muy fuerte", comenzó contando Yanina Latorre hace algunas horas en LAM cuando decidió revelar detalles del fuerte cruce que protagonizó con su compañero de radio al ver que habló de sus temas.

Fue entonces que Ángel de Brito comenzó a consultarle el motivo por el que se pelearon y Yanina no dudó en dar su postura. De hecho, la panelista de LAM se lo tomó con humor, pero dejó en claro que le adivirió a Luis Majul que estaba realmente enojada.

Fue entonces que le confesó a su conductor: "No iba a renunciar. Pero quería irme, me sentía mal". Bastante enojada Yanina Latorre decidió mostrarse muy enojada en LAM sobre la fuerte pelea que tuvo con Luis Majul hace algunas horas en la radio.

LA FUERTE PELEA DE YANINA LATORRE Y LUIS MAJUL

Sincera, Yanina contó: "Me vendió el programa entero y está bueno que el oyente vaya escuchando y se sorprenda. Como ahora que la gente no sabe todo lo que vamos a contar. No se escuchó, pero cuando entré creo que cortaron el streaming".

"Hay cosas que no son graciosas. No me dijo nada, pero como yo estaba tardando, le pide a mi productora mi rutina y la empezó a vender. Le dije de todo. Estaba realmente furiosa y se lo dije. No estaba jodiendo. Senti que se estaba cagando de risa de mi laburo. No me gustó", finalizó.

Fuente: Paparazzi