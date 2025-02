Phil Collins confirmó su retiro definitivo de la música: el delicado motivo de su decisión

En una reciente entrevista, Phil Collins confesó que su estado de salud empeoró y que ya no tiene interés en componer ni grabar nuevas canciones. “Sigo pensando que debería bajar al estudio y ver qué pasa”, comentó el artista. “Pero ya no tengo ganas. He estado enfermo, quiero decir, muy enfermo”, agregó, dejando en claro que su retiro es definitivo.

A lo largo de su carrera, Phil Collins fue una de las figuras más influyentes del rock y el pop. Con clásicos como “In the Air Tonight", "Another Day in Paradise” y “Against All Odds", su impacto en la industria es innegable. Sin embargo, el desgaste físico es un obstáculo insuperable en los últimos años, afectando su capacidad para tocar su instrumento principal: la batería.

El documental de este maestro de la música

En el documental Phil Collins: Drummer (2023), el músico habló con nostalgia sobre su carrera y la frustración de no poder tocar como antes. “Me he pasado toda la vida tocando la batería. De repente, no poder hacerlo es un shock… Si un día me despierto y puedo sostener un par de baquetas, lo intentaré. Pero siento que he gastado mis millas aéreas”, expresó.

El retiro de Phil Collins marca el fin de una era para la música. Aunque ya no volverá a los estudios ni a los escenarios, su legado perdurará a través de sus inolvidables composiciones, su distintivo estilo vocal y su influencia en generaciones de músicos.

FUENTE: Crónica