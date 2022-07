Pepe Cibirián, furioso con su ahora "ex" esposo tras la infidelidad con otro hombre

Le consultaron si a lo mejor estaba permitido como un acuerdo que tuvieran cierta libertad de estar con otras personas, pero nada más lejos de la realidad: "Esto no estuvo pactado, por eso me sorprendió. Exponerme así... no estaba para nada acordado".

vido2.jpg El ahora "ex" esposo de Pepe Cibrián. La infidelidad, grabada.

Cuando el video se viralizó y el actor se enteró, estando en un spa, puso punto final al fugaz amor. "Le pedí a un conocido de ambos que le dijera a Nahuel que se fuera, esto ya no tiene solución. Creo que él no tenía claro que estaba casado con alguien popular. Y cada cosa que hace puede ser expuesta, tiene sus consecuencias. Yo esas imágenes no me las puedo sacar de la cabeza", explicó Cibrián.

Finalmente no tuvo palabras para nada bonitas hacia su ahora ex esposo. Ante Susana Roccasalvo, Cibrián dijo que el joven "no es mala persona, pero es tonto. Me envió un mensaje, pero no hay nada que perdonar, ya está". Por el momento, Nahuel no ha dicho nada al respecto, o quizás tampoco lo haga. Lo cierto es que Pepe no atraviesa un grato momento en cuestiones del amor.