Éstos signos del zodíaco son siempre víctimas de las infidelidades

Ellos buscan, inconscientemente, personas que no son capaces de mantener en el tiempo un compromiso y menos que menos respetar una relación. Piscis, Tauro y Cáncer llegan a ser muy vulnerables en el amor y sufren numerosas decepciones por las aventuras que tiene la persona que aman. Quienes forman parte de estos signos se enamoran muy rápido.

infide.jpg Hay signos del zodíaco que siempre son víctimas de la infidelidad.

PISCIS

Para ellos, todas las personas que se acercan a su vida lo hacen con buenas intenciones y por eso no son capaces de reconocer a quienes son desleales. Por esta razón, siendo demasiado emocionales, siempre son muy abiertos con todo lo que sienten o piensan. Eso hace que los demás se aprovechen y siempre demuestran que están dispuestos a empezar una relación sentimental donde pondrán todos sus esfuerzos. No les importa si no reciben lo mismo.

TAURO

Su primer error es que son muy confiados. Piensan siempre que el sentimiento, respeto y lealtad es mutua, pero un día descubren lo contrario. Pero ahí es donde radica la segunda equivocación pues al ser pacientes y tener sentimientos demasiado fuertes por su pareja, están dispuestos a perdonar esa infidelidad o "cuernos" sin imaginar que pueden pasar por esa situación cien veces. Actúan cuando explotan o no lo soportan más y seguramente pasa un largo tiempo.

CÁNCER

Son los que más traiciones soportan a lo largo de su vida. Muchos se aprovechan de esa luz que irradian y de la manera en que se entregan en una relación. Lo hace a ciegas y dando todo de sí mismo. Incluso llegan a acostumbrarse y crean una idea errónea sobre el amor. Para estas personas si aman con el corazón se debe sufrir también.