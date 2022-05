De terror: por su signo, éstos son los ex más desquiciados

Hubo un día que finalmente le pudiste poner punto final a la historia que te rompió el corazón. Te costó mucho dar vuelta la página, y entendiste que tenías vida después de esa relación tormentosa. Y tu ex pareja te atormenta cada día porque no tolera que lo hayas dejado. Así que en esta nota te contamos cuáles son los signos del zodíaco que serán tu peor tortura.

asdadasd.jpg Según su signo, hay tres personas que son los que te volverán loca.

1- ESCORPIO

Puede ser muy peligroso, depende de cómo terminaste. Creeme que no se quedará de brazos cruzados. Su lado impulsivo lo lleva a cometer tonterías de las que se arrepiente seguro, así que no tomes a la ligera las locuras. Si quiere herir a otro es muy duro, no se toca el corazón y te dará de su medicina.

2- GÉMINIS

Es la prueba viviente de que un ex puede ser muy loco. Ellos sienten muchas veces que su mundo se desmorona y lo único que busca es que la otra persona que alguna vez amó sienta un poco de su dolor. No es de los que ruega pero no olvida tus puntos débiles. Lo que más detesta del otro es la deslealtad.

3- LEO

Es una persona cuyo orgullo no tiene fin. Si una idea se le metió en la cabeza no parará hasta lograrla y no deja ir muy fácil dejar ir a las personas que ama. No debes preocuparte, no te hará daño, pero no esperes que calle lo que siente. Si todavía está enamorado de ti, te lo dirá, pero jamás va a perder su dignidad, no te equivoques.