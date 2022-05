Paula Varela tuvo un percance y terminó mostrando todo en pleno vivo

Varela se paró de su silla e envitó a bailar a Gelabert primero unos temas al ritmo de "La Ley y la Trampa" una chacarera del Chaqueño Palavecino y luego algo un poco más arriesgado.

La periodista de espectáculos quiso recrear la coreografía de Dirty Dancing pero con una canción de Ricky Martin. Algo bastante bizarro.

paula varela 1.jpg El tremendo momento de la periodista Paula Varela en Socios del Espectáculo.

Ella tomó distancia, comenzó a correr y se lanzó a los brazos del actor que la levantó dejando toda su ropa interior al descubierto. Es que Paula Varela tenía una pollera que se levantó y la dejó desnunda en pleno vivo. Luego, para divertirse con el momento, en Socios del Espectácuo lo reprodujeron decenas de veces. Por si alguien se lo perdió.

“Chicos, no se puede. Una está vestida y termina desnuda. Perdón a mi familia. Pero no pasó”, dijo Varela luego del percance. Sus compañeras intentaron animarla. "Por cierto, tu culo divino", le dijo Mariana Brey. Ella, no se hizo cargo del halago y deslizó: “Sí, cola de madre, está cascoteada y se permite”. Está bien, mañana todos nos olvidamos.