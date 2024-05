Paula Chaves rompió el silencio tras ser reemplazada por Wanda Nara en Bake Off

“Mmm, sí, sí, me dolió, me duele, pero también entiendo la situación ”, arrancó expresando la mujer de Pedro Alfonso .

La joven explicó su punto de vista: “Es un proyecto que hice durante tanto tiempo, que me encantó hacer, que marcó un montón en mi vida y en mi carrera, que voy a estar eternamente agradecida a Telefe por la oportunidad que me dio y demás, pero obviamente que es triste, pero entiendo la situación del canal, donde ya tenía contratada una producción, que tenía contratada a una conductora, donde iban a hacer un formato que no se pudo hacer como ‘Masterchef’, terminan haciendo ‘Bake Off’ y ya tenían un equipo contratado. Y bueno, es lógico. Laburo hace muchos años en esto y entiendo también estas situaciones”.

La joven agregó: “Hice tres temporadas de ‘Bake Off’ y yo creo que las hice bien. La verdad es que siempre me tiraron palabras lindas. Y todos, tanto del canal, como la gente y como ustedes, los del medio, siempre me han tirado muy buena onda, mucho amor. Así que yo no soy la que te puedo decir que no estoy porque no les gustó mi trabajo. O si es por esto que te estoy hablando, de que a veces hay conductoras contratadas, producciones y bueno, hay que hacer formatos. Y es así la televisión”.

El cronista se puso picante y remarcó que el canal eligió a Wanda Nara, hermana de Zaira, figura con la que Paula está peleada desde hace varios años: “Y justo se da la casualidad de que es la hermana de Zaira... por el morbo de los programas, que dicen: ‘¡Uy, justo le ponen a la hermana de su enemiga!’”.

La joven cerró la charla con una frase contundente: “Ay, tampoco enemiga, es un montón eso…”.