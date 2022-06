Patricia Sosa cruzó durísimo al Chanchi Estévez en vivo

“Yo de afuera decía ‘esta nena no está jugando bien’. ¡Date cuenta! Le creía todo al maldito”, dijo contundente Patricia. Ella se refería a Sabrina Carballo a quien aprecia mucho porque, además, es amiga de su hija.

patricia sosa 1.webp Patricia Sosa cruzó muy feo al Chanchi Estévez en "El hotel de los famosos".

"No me conocés, pero en tus redes sociales hacés un juicio muy fuerte sobre alguien que no conocés”, le reprochó el Chanchi Estévez a la cantante de "Aprender a volar".

Ella, sin dudarlo, le aclaró que eso es lo que mostró él mismo en el reality. “Las cosas que yo dije son absolutamente justas con lo que se vio. Me siento en el sillón, miro y lo que me están dando, si bien está editado, es algo que sucedió. Veo que vos te estás portando mal con Sabrina y es lo que yo escribo. Si hiciste el papel de malo, bancate que te digan malo", le remató Patricia.

CHANCHI ESTÉVEZ ENFURECIDO CON PATRICIA SOSA: "Lo que dijiste de mi en las redes fue pésimo"

LA POLÉMICA SALIDA DEL CHANCHI ESTÉVEZ Y SABRINA CARBALLO

Sabrina Carballo abandonó el reality en medio de una polémica por cuestiones poco claras cuando se enfrentó en la H a Lissa Vera. Al ver que su compañera de juego y ex pareja se iba, el Chanchi Estévez decidió abandonar por su cuenta el reality.

Afuera, Carballo vio cosas del Chanchi que no le gustaron y se armó el escándalo. "Fue una desliusión", reconoció.