Pampita y Benjamín Vicuña le salvaron la vida a una mujer

La tarde del jueves no fue una más en las cercanías de la TV Pública, donde un escenario dramático no pasó a mayores gracias a la intervención de Carolina Pampita Ardohain y Benjamín Vicuña. En pleno Barrio Parque, se desvaneció una mujer que quedó tirada sobre la vereda, en un episodio que pudo ser aún peor de no ser por el destino que puso a la modelo y conductora en el mismo camino que la transeúnte.