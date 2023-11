Pampita se quebró en llanto en el "Bailando" tras hacerle un inesperado pedido a Marcelo Tinelli

Marcelo Tinelli dudó ante las palabras de Pampita, pero la joven insistió hasta que convenció a su jefe y el grupo de baile montó una impactante performance que hizo llorar a Pampita y al resto de sus compañeros.

Por las dudas, Marcelo Tinelli aclaró: “No estaba armado”.

El emotivo momento tras la presentación en la pista de una academia de baile de Esteban Echeverría

Es importante recordar, para poner todo en su debido contexto y entender las lágrimas de la modelo, que Pampita perdió a Blanquita, su hija mayor, y siempre se muestra especialmente sensible con todo lo relacionado con la niñez.

De hecho, en “Blanca, la niña que quería volar”, el libro que Benjamín Vicuña le dedicó a la pequeña, Carolina sumó un texto que escribió pocos días después del fallecimiento, cuando todavía luchaba para superar ese golpe terrible y completamente inesperado: “No hay día en el que no me sienta desesperada. Las lágrimas no se acaban y los gemidos de dolor tampoco. Es como si el tiempo se hubiera detenido y mi cuerpo se moviera, pero mi alma estuviese estancada en el fondo de un pozo ciego. Mi Blanca hermosa, me vuelve a la mente tu dibujo volando con alas y los corazones que iluminan. ¿Qué quisiste decir? ¿Acaso sabías que te irías? ¡Cómo no lo supe! Te hubiese besado y retenido entre mis brazos sin soltarte, desafiando hasta a Dios si hubiese sido necesario”.