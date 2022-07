Pampita se quebró al aire y terminó llorando en "El hotel de los famosos"

pampita 1.jpg

“Gracias por todo. En serio, Caro. Sos una persona hermosa, ¿sabés? Linda por fuera, linda por dentro. Me encantó conocerte", le dijo Lissa a Pampita que terminó llorando.

La modelo, se compenetró mucho con la participante y hasta le arregló una pulserita que había perdido durante el reto. "Ay Dios, me hiciste llorar de la emoción", dijo la esposa de Roberto García Moritán.

Lissa Vera se despidió de sus compañeros y ese fue otro momento muy emotivo pero sin dudas Pampita se robó las miradas en el episodio de "El hotel de los famosos". Es que luego de abrazar a Lissa volvió para intentar continuar con la conducción pero no pudo y tuvo que pedir asistencia al Chino Leunis para poder continuar. “Ay no me siento bien. Ya voy. Ya va, ya va, dame un segundo. Mirá Lissa, me arruinás todo el maquillaje. No, no, perdón, es mucha emoción”, dijo la modelo muy triste.

Martín Salwe, finalista de "El hotel de los famosos"

Otro que tuvo un día a pura emoción fue Martín Salwe que se convirtió en el primer finalista del reality y podría quedarse con los 10 millones de pesos de premio. “Felicitaciones, estás realmente a un paso. Fuiste un justo ganador. Contame un poco las emociones que tenés en este momento”, le dijo el Chino Leunis.

Salwe, también terminó emocionado al hablar sobre su potencial triunfo.