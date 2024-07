Pampita habló del nuevo amor de Benjamín Vicuña, pero se negó a contestar una pregunta: ¿cuál fue?

Pampita estuvo unos días en Miami por trabajo y para ver la Copa América, a su regreso no titubeó al hablar del nuevo amor de su ex Benjamín Vicuña.

Hace unas semanas se conoció la noticia de que Benjamín Vicuña había empezado una nueva relación amorosa, a casi dos años de separarse de Eli Sulichin . Con el bajo perfil que lo caracteriza, el actor chileno confirmó su nuevo estado sentimental, aunque no dio demasiado detalles de la mujer en cuestión. Se supo que se llama Anita, que la habría conocido en el gimnasio y no mucho más que eso. Ni hablar de mostrarse juntos en público o en las redes.

En LAM (América) fueron a hablar con la conductora, recién llegada de Estados Unidos donde vio la consagración de Argentina en la Copa América. “¿Te presentó, Benja? Viste que está de novio?”, indagó el notero Alejandro Castelo, que se encontró con la sonrisa de Pampita como única respuesta. “No voy a decir nada, quedo re chusma si no”, se excusó, una y otra vez ante la insistencia del cronista, que enfocó el cuestionario en otra dirección.

“¿Lo imaginás a Benja casándose otra vez, cómo vos?”, le preguntó, haciendo referencia a su matrimonio con García Moritán. “Sí, seguro”, respondió convencida. “Él es re familiero, conozco su esencia, le gusta la familia, es re buen papá, va a querer ser papá de vuelta. Yo pienso que sí”, añadió, y sumó un guiño para su ex. “Pero que me inviten, en serio. Yo me alegro mucho por la alegría de los demás. De corazón”.

A continuación, recordaron la presencia de Vicuña en su boda con Moritán, aunque aclaró. “Si no me invitan no pasa nada, está todo bien”. Y cuando el notero quiso retomar el tema de la novia de Benjamín asegurando que se trata de una mujer “muy agradable”, la conductora volvió al modo silencio, manteniendo su postura de no hablar de ella.

Benjamín Vicuña, un galán esquivo

Cuando su nuevo romance era un secreto a voces, Vicuña enfrentó a la prensa y con algo de resignación confirmó la noticia: “Estoy conociendo a alguien maravillosa, así que estoy bien. Muy contento y muy feliz. Nos estamos conociendo”, aseguró ante la requisitoria periodística. Y al escuchar el nombre de Anita, ya no quiso dar demasiadas precisiones. “Imaginate la vergüenza que me da estar hablando de esto con la gente que vino a verme al teatro”, contestó el protagonista de Felicidades, sin desmentir la información y acrecentando el misterio sobre su novia.

Un tiempo después, volvió a hablar del tema, cuando fue consultado sobre si esperaba encontrar un nuevo amor, luego de sus experiencias pasadas, a lo que Vicuña aclaró: “La esperanza del amor no se pierde nunca”. Y por último, se mostró agradecido por todas las personas que hoy son parte de su vida: “Tengo mucho más en la vida de lo que siempre esperé”, finalizó, celebrando el vínculo a casi dos años de su ruptura con Eli Sulichin, la última novia con la que había formalizado.