Pampita deja la Argentina para arrancar una nueva vida: dónde se instalará la joven con su familia

El ciclo debutará el próximo 12 de marzo bajo el título “Veo cómo cantas” y será transmitido por el Canal 12 del país vecino.

En el programa varios invitados famosos deberán discernir quiénes entre los participantes son cantantes y quiénes no.

Pampita no conducirá este ciclo, ese papel lo ocupará la humorista uruguaya Lucía Rodríguez, pero actuará como asesora y jurado de los participantes y las celebridades.

La joven le dio la primicia a Mirtha Legrand, el domingo pasado: “Voy a estar en Uruguay a partir del 12 de marzo en ‘Veo cómo cantas’, en Teledoce. Voy a hacer un programa, así que nos vamos para Uruguay, a mediados de marzo estoy ahí”.

Posteriormente, en sus redes sociales, Pampita confirmó la noticia para sus millones de seguidores: “Hola, Uruguay. Se viene un gran 2024 en Teledoce. Estoy feliz de ser parte de este exitoso formato, ‘Veo cómo cantas’, donde voy a ser una de las asesoras. Nos vamos a divertir mucho juntos, nos vemos pronto”.

“Veo Como Cantas” es un formato basado en el programa de Corea del Sur “I Can See Your Voice”. El año pasado hubo una versión en México, donde Ricardo Montaner ocupó el rol de asesor que hoy tiene Pampita.