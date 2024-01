Pampita defenestró a Nicole Neumann y Julieta Prandi: "Las dos"

La joven, muy rápida, respondió: “ Que se ahoguen las dos ”. Luego, con la sonrisa que la caracteriza, agregó: “Es para no elegir, eh. No es de mala”.

El peor maltrato

Al considerar que Carolina no tenía la altura ni la belleza para compartir pasarela con ellas, Julieta Prandi y Nicole Neumann se burlaban de la joven pampeana llamándola “la mucamita” o, directamente, “la muqui”.

Años después, Prandi intentó echarle la culpa de todo a Neumann, aunque su explicación fue confusa y contradictoria: “Fue Nicole y está bueno que lo aclaremos. Ya se contó, por eso me animo a decirlo. No creo que ella lo haya hecho con la intención de lastimarla . Me enojé cuando me hicieron cargo del apodo, es feo que te señalen por algo que no hiciste. Siempre tuve mujeres que han ayudado en mi casa y siempre han sido personas con un nombre. Jamás me referí a alguien como ‘mucama’. Entonces no usaría esa palabra para insultar a nadie, porque me parece un empleo completamente digno”.

Julieta Prandi confesó que fue Nicole Neumann la que apodó "La Muqui" a Pampita