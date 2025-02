Pamela David reveló cómo "motiva" a su marido todas las noches

El periodista le preguntó: “Vos sos la tercera gestión. ¿Cómo viene la gestión con Daniel?”

Pamela reconoció: “Re bien. Hay mucha confianza. Nos conocemos tanto que se hace mucho más fácil. O sea, yo ya sé cómo piensa. Creo que lo conozco a él más que él mismo. Hay mucha comunicación entre nosotros, pero también nos gustan nuestros tiempos solos, ¿eh? Disfrutamos mucho de este famoso nido vacío y decimos ’bueno, vayan volando’ (chasquea los dedos). Estamos chochos”. Lola tiene 12, es la más chica. Feli, 18, pero ya hace su vida, amiguero. Y Lola, que es la que tiene 12, también se cree de 18”.

En ese punto, Pamela confesó: “Daniel siempre dice cada vez que va al gimnasio -que detesta-: ‘pienso en mi mujer joven y tengo que estar a la altura’. ¿Vos crees que a mí me gusta ir al gimnasio? No me gusta’. Pero va religiosamente. Va a pádel, va a tenis, hace actividad física más que yo”.

Divertida, la conductora confesó que, a pesar de todo, su marido es muy celoso: “Él dice que no, pero el otro día me clavó escena. Me encantó. Después de 15 años, le dije: ‘Clavaste escena’. Porque en Pinamar, ahí en Casa Mar, se hacía la fiesta de la polenta, que obviamente es para chicos jóvenes. No iba a andar por ahí con Felipe y los amigos. Pero me gustaba ir a comer. Y esa noche iba a comer con mamás del cole, que obviamente no íbamos a bajar para estar con nuestros hijos bailando. Y me pongo un shorcito de jean. Daniel me dijo ‘eso es muy cortito’. Yo digo está bien, tal vez mi cuerpo está grande. Pero a mí me gustaba. Me vi linda y salí igual. Y al otro día, cara de cola”.