Ova Sabatini reconoció que está distanciado de su hermana Gabriela: "Es un tema muy triste"

Todo comenzó cuando se supo que Gabriela Sabatini, tía de Oriana, no iba a asistir a la celebración por estar distanciada de su hermano Ova . Si bien mucho no se sabía del tema y todo quedaba en especulaciones, en las últimas horas, el padre de la actriz y cantante rompió el silencio y contó cómo es la difícil situación que atraviesa.

En diálogo con Socios del Espectáculo, Ova Sabatini aclaró que no tiene vínculo con la deportista. “No me gusta esto, pero entiendo cómo es y sabía que iba a pasar, obviamente", comenzó diciendo.

Y, siguió: "De verdad no quiero hablar del tema, pero sí les voy a decir que (Gaby Sabatini) no va a venir. Para mí es un tema muy triste y quiero estar enfocado en la felicidad”, comentó el actor.

Por último, reconoció que toda su familia está distanciada de su hermana: “Tengo que aceptar el hecho y seguir adelante. Ya se solucionarán las cosas y volverán a ser como eran”.

Gabriela Sabatini no irá a la boda de Oriana y Paulo Dybala: los motivos

Oriana Sabatini y Paulo Dybala se casaron este sábado 20 de julio y la noticia que sacudió al mundo del espectáculo es que Gabriela Sabatini no asistiría, que fue, de hecho, lo que sucedió.

En la previa a la boda, Yanina Latorre reveló todos los detalles de la interna que surgió en el último tiempo: "Confirmado que no va. Ninguno dice nada demasiado profundo, pero en ese titubeo es todo raro”, afirmó Latorre sobre la ausencia de Gabriela Sabatini en el casamiento.

Y, agregó: “Oriana, pobrecita, es la víctima, porque ella es cercana a la tía. La parte de Sabatini de Argentina no quiere a la pareja de Gaby, están hace mil años, porque parece ser que ellos creen que la puso a Gaby en contra”.

Además, la panelista reveló los motivos que llevó a la familia a distanciarse. “El entorno de ella me contó que le empezó a molestar cómo pagaba todo y cuando murió la mamá fue al departamento a ver qué se hacía con los recuerdos y no encontró las cosas, ahí se pudrió todo”, comentó.