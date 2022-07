Otro sanjuanino se enfrentó en las batallas de La Voz: cómo le fue

No quiere saber nada

No quiere saber nada Chayanne quiere demandar a Gabriel Boric por usarlo para su campaña

Lucas, del Team Lali cantó con Ramiro Carballeda uno de los temas más famosos de Michael Jackson, Beat It. Todo salió perfecto y para los jurados fue muy difícil dar una opinión y elegir a uno de los dos.

lucas bongiovanni 1.jpeg

"Me gustaron mucho los dos pero no podía dejar de ver a Ramiro, se me iba la vista", dijo Ricardo Montaner al terminar el tema.

La Sole, sin embargo, tenía otra visión y lo dejó bien claro. "A mí me pasó distinto, los ojos se me iban más con Lucas. Tiene que ver con que le pusiste tu onda. Estuvo muy parejo pero me inclino un poquito más hacia Lucas", remarcó la cantante.

Mau y Ricky, señalaron que la voz del sanjuanino "sobresale de una manera muy partciular".

Finalmente, después de haber escuchado a sus compañeros, Lali Espósito tuvo que tomar una decisión con respecto a Lucas Bongiovanni y reconoció que fue algo muy difícil para ella.

"Para mí han estado increíbles. Lucas, sentía que estabas luchando entre la seguridad y tu instinto de alejarte un poco el micro. Creo que creciste mucho con la canción y estuvo muy bueno lo compañeros que fueron. Lucas a mí no me sorprendió tu voz, proponías otra cosa. Quien continúa en el Team Lali es Lucas", dijo la intérprete de Disciplina y el público estalló.

Así las cosas, los dos primeros sanjuaninos que tuvieron sus batallas, Andrés Cantos y Lucas Bongiovanni continuarán en La Voz Argentina. Todavía resta escuchar a Emi Soler, Dandára Guimaráes y Nico Olivieri. La presencia local, este año, rompió récords en el reality. Nunca hubo tantos sanjuaninos.

Reviví con nosotros lo que fue la primer batalla de Lucas en La Voz.