Nuevas teorías sobre la escena que abre "Stranger Things 5″: ¿qué personaje es?

Este breve vistazo ha llevado a los aficionados a especular sobre un posible flashback que involucra a Will Byers, interpretado por Noah Schnapp, remontándose a momentos icónicos de la primera temporada. En particular, se sugiere que la escena podría hacer eco de un momento en el que Will se encuentra atrapado en el Upside Down (Mundo del Revés), cantando “Should I Stay or Should I Go” de The Clash, una canción que se ha convertido en un recurso musical muy querido en la historia.