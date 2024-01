Noelia Marzol, furiosa con Flor Vigna

La actriz fue consultada por este tema: “En Twitter fue tendencia Nicolás Cabré, ¿él fue uno de los picaflores que compartiste con Flor Vigna?”. Noelia Marzol prefirió evitar ese tema, pero respondió pegándole un tremendo palito a su ex amiga: “Yo tengo mi vida súper resuelta. No me interesa hablar de mis ex. Preguntale a Flor Vigna que es la que promociona su trabajo con ellos”.

“¿Te molestó lo que pasó en el programa?”, insistió el cronista. Noelia Marzol fue sincera: “Sí, porque estaba mi marido y mis hijos, sino banco el show”.

La joven aseguró: “Lo entiendo perfecto. Pero el contexto no me pareció que se prestara en absoluto para una cosa de este tipo. Que venga ella a pedirme perdón”.

Es importante remarcar que, según el mito popular, Marzol habría salido con Nicolás Cabré varios años atrás.

Video de Noelia Marzol respondiéndole a Flor Vigna en LAM:

Noelia Marzol en vivo desde la previa del Bailando

Cómo comenzó el escándalo

En plena promoción de “Picaflor”, la canción que le dedicó a su ex Nico Occhiato y a su examiga Flor Jazmín Peña, Flor Vigna mandó al frente a Noelia Marzol.

La cantante declaró: “Con Noe hemos compartido dos picaflores. Pero ahora ella es una mujer hermosa, casada. Es una señora con muchos códigos”.

En ese momento, Marzol le respondió: “Te digo algo, Rami, mi marido, sabe todo, estuve tres días para contarle toda la lista, pero sabe todo”.

Vigna le contestó: “Lo lindo es que ella tiene unos códigos para todo. Sos hermosa, Noelia Marzol, sos talentosa, no sos quilombera”.

Video del cruce en el “Bailando” entre Flor Vigna y Noelia Marzol: