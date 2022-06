"No lo conozco": habló la mujer señalada como la tercera en discordia entre Piqué y Shakira

La joven, de 22 años que trabaja como camarera en una de las empresas del futbolista, dialogó con el medio español, señalando que está sobrepasada con toda la situación. “No lo conozco, me han relacionado con él sin sentido por la descripción de la supuesta chica y me han adjudicado el papel aprovechando que no tengo redes sociales porque estoy de exámenes finales”, dijo en una charla que autorizó a que fuera publicada para contar su verdad.

En otro pasaje de la entrevista señaló que “la gente me está acribillando por una cosa que no he hecho, cualquier cosa que salga con mi nombre será respondido con una demanda. (...) Supongo que necesitan a alguien para evadir el tema y despistar”.

Algo que si llamó la atención es que adelantó que el nombre de la verdadera mujer con quien Piqué le habría sido infiel a la cantante colombiana se conocería pronto. A partir de esta información, el equipo de Socialité aseguró que “C.M.” estaba haciendo referencia a otra joven cuyas iniciales son “C.C.”: “La de verdad, es una joven de Barcelona, muy fina y efectivamente conoció a Piqué en el local del que se ha hablado, y, según me cuentan, esta chica habría ido a verle a más de un partido de fútbol”.