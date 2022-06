¿Quién es la mujer por la que se separaron Shakira y Piqué?

"La cantante lo ha pillado con otra y por eso habría tomado la decisión de separarse", sentenciaron, con firmeza, aunque aun no se ha conocido ni el nombre ni el rostro de la "tercera en discordia" entre el futbolista y la cantante.

Según publicaron algunos medios de comunicación españoles, la cantante colombiana habría pillado a Piqué haciendo de las suyas con otra señorita y no pudo soportarlo. La infidelidad es algo muy difícil de llevar y bastante común en el mundo de los futbolistas.

Shakira y Piqué son padres de Milán que nació en el año 2013 y de Sasha que llegó al mundo en 2015. Esta se trató de la primera experiencia de ambos con la paternidad y la verdad es que lo vivieron a pleno pero todo tiene su final.

La cantante colombiana había tenido un romance de diez años con Antonito De la Rúa, hijo del ex presidente de la Alianza, pero cuando conoció al futbolista de la Selección Española quedó flechada, se enamoraron de inmediato y construyeron una familia.

Sin embargo, las versiones indican que Shakira lo agarró a él teniendo un romance y no está dispuesta a perdonarlo. Después de largos rumores de crisis, la última foto juntos la pudimos ver en marzo y no volvieron a mostrarse como pareja. De hecho, aseguran que Piqué está solo viviendo en un piso de Madrid, España, lejos de su familia. Tremendo. Sobre la tercera en discordia se sabe poco aunque seguramente no tardarán en aparecer las primeras fotos.