Nicole Neumann volvió de su luna de miel con Manu Urcera y tiró un mensaje que podría enfurecer a Fabián Cubero

El amor está en el aire y Nicole Neumann y Manu Urcera lo saben. Todavía no llegó la primavera pero la parejita vive su mejor momento a pesar de los escándalos de la modelo con su ex, Fabián Cubero .

nicole neumann 3.jpg Nicole Neumann y Manu Urcera en Milán.

"Si no fuera por el colegio (la educación es todo , mas allá de que comienza por casa), y que para mi viajar te enriquece, te abre la cabeza, te nutre , creces ….. y otras “cosillas” , las llevaría siempre y a donde vaya conmigo", escribió Nicole Neumann junto a una foto en la que se la ve desayunando con las tres niñas que comparte con Fabián Cubero.

nicole neumann 1.webp Nicole Neumann se reencontró con sus hijas.

Recordemos que la última polémica con su ex fue por un viaje que sus dos hijas más grandes hicieron con Manu Urcera. En esa oportunidad, Cubero se enojó muchísimo al ver que Nicole no había ido con ellas y que las había mandado con su novio y un amigo de este, al que el ex futbolista no conocía.

Luego de esa situación en que el padre de las menores sintió que estaban en riesgo, ella salió a responderle y lo mandó al psicólogo. Habría que preguntarse ahora a qué se refiere la modelo cuando dice que por "otras cosillas" no puede llevar a sus hijas siempre con ella. ¿Escándalo en puerta? Habrá que esperar.

Fabián Cubero está a punto de convertirse en papá de Luca, el bebé que llegará producto del amor con Mica Viciconte. Nicole, por su parte, ya aclaró que sus hijas están muy contentas con la llegada del hermanito y también subió fotos bastante sugestivas en las que se terminó especulando que ella también podría estar embarazada. ¡Yo hago ravioles, ella hace ravioles!