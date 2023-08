Nicole Neumann volvió a generar polémica y habló de sus celos a Mica Viciconte 

Nicole Neumann habló en “Intratables” de la relación entre Manu Urcera , su futuro marido, y sus tres hijas: “¡Se lleva super!, sino no estaría el plan de la boda, no estaríamos viviendo juntos, no pasarían un montón de cosas. Él sabe que mis hijas estaban antes que él y son mi prioridad. Me molesta que se instalen mentiras... Llega un momento en que no entendés tanta maldad, tanta saña ”.

“¿Van a agrandar la familia, tienen ganas?” , le preguntaron, y la modelo respondió: “Si, obvio que tenemos ganas, me encantaría agrandar la familia , él no tiene hijos. Él tiene ganas . Sería raro que se case conmigo y no quiera”.

No todo es felicidad

El cronista de “Socios del espectáculo” le preguntó a la modelo: “¿Te pone un poco celosa ver a la mujer de tu exmarido con tus hijas?”.

Nicole Neumann fue frontal: “A mí lo único que me importa es que mis hijas sean felices, no tengo celos de nadie. Mientras ellas sean felices, que es por lo que lucho siempre, el resto me da igual”.

Pero, no pudo contenerse y agregó varios palitos contra Cubero y Viciconte: “Se dice mucha mentira y biri biri. Yo preservo la intimidad de mis hijas. A ellas no les gusta que se hable en la prensa de esto. Yo sufro cuando se filtran cosas. Me parece horrible, pero bueno, es lo que hay y trato de trabajar desde donde puedo, que es la contención, el cariño, que sepan en dónde pueden encontrar la verdad, la sinceridad . Es todo un camino de acompañamiento con los chicos”.

Nicole Neumann agregó: “Tener seres humanos que dependen de vos, que son tu responsabilidad es el mayor placer de la vida. Son etapas que hay que pasar y acompañar, que hay que programarse y tener más paciencia. Son momentos: cada chico tiene su historia, su entorno, son un montón de cosas”.

La modelo explicó: “Soy una persona muy sencilla, no soy rebuscada. Las cosas son como son, blanco o negro. Todos queremos vivir en paz y fluir y no es complicado, es complicado cuando uno quiere complicarlo . Ya estamos. Yo no digo nada”.

Tras ese largo descargo, Nicole Neumann cerró la charla remarcando: “A mí lo que me importa es que mis hijas sean felices, y yo no tengo celos de nadie. Mientras mis hijas sean felices, el resto me da totalmente igual”.