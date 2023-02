Nicole Neumann se casa y reveló si invitará o no a Fabián Cubero

nicole.jpg

Un cronista de Socios del Espectáculo abordó a la modelo en la calle y le preguntó si Mica Viciconte y Fabián Cubero estarán invitados a la boda.

CHASBA.jpg Mica Viciconte y Fabián Cubero reaccionaron ante la noticia de la boda de Nicole Neumann y Manu Urcera.

“Yo voy a invitar a la gente más íntima, a la gente que está en mi día a día, que me quiere, que me tira buena energía y que me acompaña. También habrá invitados de Manu, su familia...”, aclaró Nicole Neumann.

Es que a pesar de haber formado nuevas parejas, Nicole y Cubero no lograron nunca llevarse bien y aunque todos pensábamos que con el nacimiento de Luca Cubero las familias se acercarían eso nunca ocurrió.

Ahora, la rubia lo dejó más que claro, ni su ex, ni Viciconte son personas bien recibidas en el casamiento.