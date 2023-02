Mica Viciconte reveló hasta cuando planea amamantar su bebé y recibió duras críticas

Hay cosas que mejor no decir porque si de opinar sobre el otro se trata, las mujeres siempre terminamos siendo las víctimas de las críticas. Mica Viciconte lo padeció esta semana cuando reveló en un programa de televisión, que padece dar de mamar a su hijo Luca Cubero y que no piensa seguir haciéndolo por más tiempo.

La ex Combate fue invitada al ciclo Ariel en su salsa, que se emite por Telefe, y el conductor Ariel Palacios comenzó a indagar sobre su maternidad. Una de las consultas fue hasta cuándo pensaba darle la teta a Luca y ella respondió tajante.

luca cubero.jpg Mica Viciconte se convirtió en mamá por primera vez con la llegada de Luca Cubero.

“No llego al año porque él tiene sus cosas. Es desgastante”, dijo muy segura de que la decisión ya está tomada.

Claramente la situación de Mica Viciconte es la de muchas mujeres que deciden no amamantar por periodos demasiado prolongados ya se por trabajo o porque realmente no disfrutan de la situación. Sin embargo, su opinión no estuvo excenta de las críticas y en las redes sociales la mataron.

Mica, aclaró que un problema que tiene es que el bebé "es bastante bruto" y le hace doler mucho. Además, reveló que juega mucho y come poco por lo que ella considera que ya no es tan necesaria su leche materna, a pesar de la corta edad del nene.

“¿Hasta qué edad se toma la teta?”, quiso saber Ariel y la novia de Cubero respondió que hasta el año. Pero, ahí estuvo para meter la cuchara Romina Pereiro que aclaró: “La OMS dice que podés dar la teta hasta los dos años”. A pesar de todo, la decisión de Mica Viciconte ya está tomada y no le importa lo que la gente pueda decir de ella.