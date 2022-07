Nicole Neumann reacciona así cuando le preguntan por el hijo de Mica Viciconte

Ya no se esconden

hijas de Fabián CUbero.jpg Fabian Cubero, Mica Viciconte, Indiana, Sienna y Allegra.

Sin embargo, ahora se supo lo que realmente piensa Nicole Neumann sobre la familia de Cubero y Viciconte y la relación que sus hijas tienen con Luca.

La modelo fue consultada por un cronista de Socios del Espectáculo que le preguntó cómo estaban sus hijas con la llegada del hermanito. "Bien. ¡Súper bien! Ellas son re maternales. Les encantan los chicos, los bebitos", dijo convencida la novia de Manu Urcera.

Luego, el periodista le preguntó si ya había conocido al bebé y ella fue contundente. "Todavía no". Ante la consulta de si lo pensaba ir a ver en algún momento, ella cerró: "Quién sabe, tal vez".

Luli Fernández, lapidaria contra Nicole Neumann

La otra que tiene un frente de batalla abierto con la mayor de las Neumann es Luli Fernández quien, casualmente hoy es panelista de Socios del Espectáculo.

Según dijo la propia Fernández, Luli no hizo el reemplazo de Nicole Neumann en Los 8 Escalones porque la propia rubia lo prohibió. "No sienten a esa pendeja en mi silla", habría dicho la ex de Fabián Cubero para deshacerse de Luli. Lo curioso es que la panelista ya tenía confirmadas las fechas para ser reemplazo de Nicole y unos días antes la bajaron. ¿Será que hubo una mano negra?