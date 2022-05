Nicole Neumann dio positivo Covid y Mica Viciconte estalló de furia contra ella

La modelo comunicó a través de sus redes sociales que desde el domingo sabía que era contacto estrecho y Mica Viciconte no se la dejó pasar. "¡Hola a todos! Quería que se enteren por mí que tuve un contacto estrecho, así que ayer a la noche me hisopé. No tengo ningún síntoma, ni tenía pero di positiva. Así que acá estoy en mi casa, aislada", dijo Nicole en un video que subió a su Instagram.

Nicole Neumann con Covid.

Minutos después de la noticia, la nueva novia de Fabián Cubero también usó sus redes para pegarle a la madre de Indiana, Allegra y Sienna. "Si sabías que te sentías tan mal, por lo menos hubieses avisado ese mismo día y no expongas a nadie y de esa manera nos cuidamos todos. Un bebé recién nacido tengo. Tomá conciencia que no es para mí esto, sino a todos los que ponés en riesgo”, se despachó Viciconte.

mica 2.webp La furia de Mica Viciconte contra Nicole Neumann.

La relación entre ambas mujeres nunca fue buena y los reclamos van y vienen cada tanto. Desde el nacimiento de Luca Cubero la cosa parecía haberse calmado pero no era tan así. Están más al salto que nunca.

"Y si el domingo ya sabías de ese contacto, lo podrías haber comunicado. No voy a permitir la victimización porque ya no va más. Hacerse cargo de los errores de uno”, reclamó la ex Combate.

Nicole, por su parte, deberá permanecer aislada hasta que su test dé negativo, como muchos otros porteños que ya sienten con fuerza una nueva ola de coronavirus.