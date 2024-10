Nati Jota, acarameladísima con un famoso influencer en el boliche: las fotos

A tres meses del fallecimiento de su papá, Maratea decidió salir a bailar con su grupo de amigos para despejar la mente y Jota no dudó en compartir algunas postales que se tomó junto a él desde sus historias virtuales.

Además, Nati decidió dedicarle un dulce y llamativo mensaje. "Mi amor", escribió sobre las cuatro postales publicadas en la red social.

Por su parte, recientemente, la conductora de Luzu TV se sinceró sobre el coqueteo mediático que protagonizó con Gastón Edul en medio de la Copa América 2024. “Tuvimos una crisis de amigos, todo bien, con Edul, amoroso, ahora está en un gran momento. No sé qué decirte de Gastón porque jodimos al aire y se armó como un run run así”, reveló.

Incluso, Jota sostuvo que los divertidas idas y vueltas que sostuvieron en el ojo público se trato de “un chiste que invadió un poco la vida real”. En este sentido, la influencer reconoció: “Un poco flasheé alguna cosa yo y él también. ¿Una confusión estirada? No, mentira. No sé, la verdad es que no está claro”.

Las fotos de Nati Joya y Santi Maratea juntos