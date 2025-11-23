domingo 23 de noviembre 2025

Dolor

Murió a los 74 años Isaac Eisen, actor de "ATAV", "Los Roldán" y numerosas ficciones argentinas

Actor, director y docente con una trayectoria de más de cinco décadas, Eisen dejó su marca en la televisión, el teatro y el cine argentinos; su muerte fue confirmada por la Asociación Argentina de Actores.

Por Carlos Fernández
WhatsApp Image 2025-11-23 at 1.14.18 PM

El mundo artístico despide a Isaac Eisen, actor, director y docente con una extensa trayectoria en teatro, cine y televisión. La Asociación Argentina de Actores confirmó su fallecimiento a los 74 años y lo recordó como un profesional versátil, apasionado y afectuosamente apodado “El fenómeno”.

Eisen formó parte de grandes producciones televisivas, entre ellas ATAV (Argentina, tierra de amor y venganza), su aparición más reciente en la pantalla de eltrece. También trabajó en novelas icónicas como Muñeca Brava, Los Roldán, El sodero de mi vida, Costumbres argentinas y Soy Gitano, además de participar en ciclos humorísticos como Todo x 2 pesos.

La entidad gremial lo despidió a través de un comunicado en sus redes sociales: “Despedimos al actor, director y docente Isaac Eisen. Su vasta trayectoria abarcó cine, teatro, televisión, publicidad y radio”.

Una vida dedicada al arte

Nacido el 2 de julio de 1951 bajo el nombre Isaac Abraham Ponimunski, se formó en la Escuela Nacional de Arte Dramático y perfeccionó su técnica con maestros como Raúl Serrano y Ricky Pashkus.

En teatro integró elencos del Teatro San Martín y de la Comedia de la Provincia de Buenos Aires. Participó en obras como Un guapo del 900, Los siete locos, Yerma, La pulga en la oreja y Los descendientes, entre decenas de títulos. También fue autor y director de piezas como Llamada en espera, El llanto de las ballenas y La travesía del tiempo.

En la pantalla grande trabajó en producciones como La Rosales, El corte, Zatti, hermano nuestro y Titanes en el ring contraataca.

Temas
