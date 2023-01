Murió Lisa Loring, la primera actriz que interpretó a Merlina de Los Locos Addams

Lisa falleció a los 64 años en el Centro Médico Providence St. Joseph en Burbank (California). La actriz arrastraba complicaciones de salud tras un derrame cerebral sufrido años antes. Su presión arterial alta fue la causa que la terminó matando. Fue su hija, Vanessa Foumberg quien confirmó la noticia a la revista The Hollywood Reporter.

merlina.jpg

Pero Lisa Loring tuvo otros papeles memorables tras interpretar a Merlina y también se la recuerda por su participación en Halloween with the New Addams Family y su papel en la telenovela As the World Turns.

Cuando se puso en la piel de Merlina, Loring tenía nada màs que 5 años y de adulta confesó que antes de aprender a leer, tuvo que aprender a memorizar para poder decir sus líneas.

lisa loring 1.avif

“Era como una familia real: no podrías haber elegido un mejor elenco y equipo”, recordó la actriz en una entrevista que le dio en el año 2017.

“Carolyn Jones, John Astin, Gomez y Morticia, fueron como padres para mí. Eran geniales", dijo sobre sus compañeros de elenco.

“Es con gran tristeza que informo la muerte de nuestra amiga, Lisa Loring. Sufrió un derrame cerebral masivo provocado por el tabaquismo y la presión arterial alta. Ella había estado en soporte vital durante 3 días. Su familia tomó la difícil decisión de quitárselo y ella falleció”, escribió Laure Jacobson, una de sus amigas en su perfil de Facebook.