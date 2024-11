Murió la hermana de Thalía: el doloroso mensaje de la artista

Según dio a a conocer Univisión, Ernestina fue ingresada de urgencia en el Hospital ABC de Santa Fe, en Ciudad de México, el 18 de octubre, después de presentar síntomas de un infarto miocardio. Su condición empeoró cuando sufrió una ruptura en la aorta, la arteria principal del cuerpo, lo que provocó un segundo infarto y que la trasladaran a terapia intensiva con un pronóstico crítico.

A pesar de los esfuerzos del cuerpo médico por estabilizarla, el estado de Ernestina continuó deteriorándose con el tiempo, lo que llevó a su familia a tomar la difícil decisión de firmar una voluntad anticipada. Finalmente, falleció en el hospital durante la noche del 8 de noviembre.

Con profundo dolor, Thalía expresó su pesar tras la confirmación del fallecimiento de su hermana, la periodista y escritora mexicana Ernestina Sodi. La noticia de su partida dejó a todos los seres cercanos de la familia Sodi devastados, y la cantante, que siempre ha sido muy activa en sus redes sociales, no dudó en compartir su tristeza con sus seguidores.

Embed - Thalia on Instagram: "El mismo sol, el mar, la brisa y el amor en una sola persona. La alegría,la resiliencia, la bondad y la vida misma en todo tu ser Ernestina. No solo mi hermana en esta tierra, sino también mi hermana en Cristo! Doble bendición! Dios nos permitió despedirnos todos los que te amamos de ti en estos días, donde, como la guerrera que eres, luchaste hasta el último segundo por estar aquí, por regalarnos tu sonrisa, por mirar nuestros ojos, y por compartir lágrimas juntos como la familia que somos. Titi, yo sé que estás reencontrándote con mamá y papá y con amigos que se nos adelantaron, pero sobre todo, ya estás frente a nuestro Dios amado! Sé que estás más libre y feliz que nunca, más gozosa y contenta en la presencia del eterno Aquí vamos a extrañar tus abrazos, tus manitas llenas de caricias, tus ojitos azules llenos de estrellitas, tus cabellos como de oro, tus hermosas pláticas, toda tu presencia humana. No sabía que mi corazón se podía seguir rompiendo otro poquito más, dándome un dolor nuevo totalmente indescriptible. El dolor del que pierde a un hermano. Gracias mi amada! Gracias por ser tan generosa en todos los sentidos en esta vida. Te amo tanto belleza! Tanto y siempre Tu, mi barca libre al viento! La Barca: Estoy de pie, a la orilla del mar. Una barca a mi lado extiende sus blancas velas en la brisa matinal y emprende hacia el océano azul. Es un objeto de fuerza y belleza. De pie la observo hasta que cuelga como un pellizco de blanca nube justo allí donde el mar y el cielo se pierden el uno en el otro. Entonces, alguien a mi lado dice: “ ¡Ya! … ¡Se ha ido! “¿Ido adonde?” Fuera de mi vista… Eso es todo. Es tan grande en mástil, casco y eslora como lo era cuando partió de mi lado y sigue tan capaz de llevar su carga viviente hasta el puerto de destino; Su tamaño disminuido está en mí y no en ella. Y justo al momento cuando alguien a mi lado exclama de nuevo “¡Oh! … ¡Se ha ido! Hay otros ojos viéndola llegar y otras voces listas para clamar jubilosos: ¡”Allí viene ya! …Y eso es morir”."