"Murió": conmoción total por lo que pasó en Gran Hermano

Muchos cibernautas se indignaron, remarcando que, más allá de las reglas del ciclo, es inmoral que no se le transmita esta información al participante, lo que podría traerle problemas mentales a futuro.

Un cibernauta escribió: “Si falleció un familiar tendrían que decirle al participante, y darle la posibilidad de volver a entrar si esa persona quiere, en ‘Gran Hermano Chile’ hicieron así. Por lo menos darle la posibilidad al participante de despedir a su abuela, me parece cual quiera lo de la familia”.

Más escándalos para Gran Hermano

Luego de que ingresara a la casa de GH, Selva quedó inmersa en un conflicto con Chiara y Sandra, que comenzó cuando la nueva jugadora saludó a todos con un beso apenas se despertaron.

“Yo soy muy buena Selva, pero si te metés conmigo y me rompés las pelot** no me quedo callada”, le advirtió Chiara, de manera contundente; por su parte, Sandra le explicó: “Hay que adaptarse porque hay cosas que uno hace que a los demás no le gustan”.

Muy enojada por este recibimiento, Selva no se quedó callada y les avisó: “¡Pero eso nos pasa a todos! Yo también parezco toda divina, pero si me rompen las pelot** las voy a mandar a la conch* de la lora. Si no me gusta algo te lo voy a decir. De eso se trata ‘Gran Hermano’”.

Y agregó: “Yo soy de la idea de que no hay que levantarse con ganas de pelear. Tenemos que levantarnos felices, estamos en ‘Gran Hermano’, es un juego, pero no dejamos de ser personas y de tener corazón y empatía. Eso tiene que primar para la convivencia. No es una guerra desde que nos levantamos”