Muestran los chats de la esposa de Di María hablando de Tini Stoessel

cumple de Messi.webp En el cumpleaños de Messi estuvieron los futbolistas con sus esposas.

Esta información no cayó para nada bien en el grupo de familias de futbolistas y la esposa de Di María le envió fuertes mensajes a Berardi hablándole de cuál es la verdadera relación que hay con la nueva novia de Rodrigo De Paul.

"Le indignó que yo haya contado que no fue muy buena onda con Tini Stoessel en el cumpleaños de Lionel Messi", comentó la panelista en Mañanísima con Carmen Barbieri.

La panelista mostró los mensajes que le mandó la esposa de Di María cuando ella difundió la pelea entre Tini y las botineras. Cardoso, reveló que el día del cumpleaños de Messi se formó un muy buen grupo y desmintió llevarse mal con la novia de Rodrigo De Paul.

"Voy a escribirle una por una a ver quién fue la que te dijo eso. Si todas me dicen que no, tengo que pensar que inventaste. Hicimos un grupo re lindo ese día, por eso no te creo. La próxima vez que tengas cosas que decir de mí primero chequéalo conmigo, por favor porque me ensuciás. Total, para vos es una pavada, pero para mí no lo es. Cuido mucho mi nombre y a mi familia", sentenció Jorgelina Cardoso.