Moria Casán y un polémico mensaje sobre la mujer que mató a su familia en Villa Crespo

La noticia la dejó paralizada. Moria Casán, emblema de los escenarios argentinos, vivió un estremecimiento inesperado al descubrir que Laura Leguizamón —la mujer señalada por haber matado a su esposo y a sus dos hijos antes de quitarse la vida en su casa de Villa Crespo— había estado entre el público de su espectáculo durante la última temporada en Mar del Plata. No fue solo una espectadora más: en sus redes sociales, elogió su trabajo en Brujas ponderando su “energía y dicción” sobre las tablas, la mujer elogió su energía sobre las tablas y hasta subió una fotografía desde la primera fila

La reacción de La One no tardó en llegar. Impactada por lo que vio, compartió su desconcierto en la red social X con un mensaje que desató una ola de comentarios: “Me impresionó mi fama cuando vi y escuché mi nombre en el posteo de la mujer asesina de Villa Crespo diciendo ‘la dicción y energía de Moria en el escenario’, relatando una escapada exprés a MDQ. Si bien fue tremendo halago de una espectadora más, ¿quién iba a imaginar que mi nombre estaría en su phone? ¿Y si tenía un brote a la salida del teatro? #Miedo”.