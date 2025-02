Morena Rial festejó su cumpleaños tras las rejas y aun así recibió regalos

image.png

En diálogo con Sábado en TN (TN), la amiga de Morena, que también es abogada, aseguró que no tenía relación con la gente que se estuvo vinculando su cercana en el último tiempo: “A la chica que está prófuga no la conozco. Escuché hablar de ella, pero no la conozco. Obviamente Morena tiene muchas amistades y mucha gente alrededor, no sé si son o no amigos”.

Sobre el entorno con el que se relacionó la mediática, agregó: “Entiendo que es preocupante, pero cada uno toma la decisión que es más conveniente. A veces es buena y a veces es mala. No descarto que haya gente que se le acerca para hacerle daño”.

“Ella estaba bien, alguna que otra circunstancia la habrá llevado a esto. Desconozco. Creo que es un proceso personal y emocional que no todos lo llevamos igual. Yo siempre la vi bien. Seguramente hay factores, pero en la adultez cuando tomamos decisiones a veces pasan estas cosas”, comentó sobre la joven.