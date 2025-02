Destrozaron a Jorge Rial por la polémica con Morena: "Nunca lo vi actuar como padre"

Estelita Muñoz , la ex de Luis Ventura, volvió a apuntar muy fuerte contra Jorge Rial. Esta vez, por la crianza de sus hijas, Morena y Rocío, tras la segunda detención de la primera por un supuesto robo con escruche en Villa Adelina.

“Me da mucha pena porque una las vio crecer, me da lástima y tristeza. Ella no tuvo padres presentes. Lo escuché a Jorge y es el Jorge que yo conozco. Siempre quiere dar pena diciendo que hizo todo perfecto y la vida de Jorge no es perfecta”, expresó en diálogo con Juan Etchegoyen en Mitre Live.