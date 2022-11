More Rial tiene nuevo novio y es amigo de su ex

Tardó mucho tiempo en recuperarse pero hoy puede decir que está enamorada nuevamente. More Rial ya no se esconde y mostró al mundo el rostro del hombre que se robó su corazón. Hay un solo problema: es amigo de su ex, Facundo Ambrosini .

more rial y facundo ambrosini.jpeg More Rial y Facundo Ambrosini fueron pareja durante años y tuvieron una separación escandalosa.

Facundo Ambrosini es el papá de Francesco, el único hijo de la joven mediática. El nuevo novio de More se llama Gonzalo Cabral y para sorpresa de nadie es futbolista y cordobés.

Cabe destacar que desde hace tiempo More Rial está instalada en Córdoba. Principalmente porque le gusta y, además, porque ahí está el padre de su hijo. Es por eso que, todos los novios que ha tenido últimamente vienen de esa provincia.

more rial.webp

Esta vez, la hija de Jorge Rial fue demasiado lejos y no le importó ponerse de novia con el amigo de su ex.

Consultado al respecto, Facundo Ambrosini confirmó que Gonzalo solía ser su amigo pero aclaró que se dejaron de hablar a raíz del romance con More.

"Ahora ya no es más mi amigo. Todo lo mejor igual, estoy en otra yo. Estoy muy bien con mi nueva relación. La mejor, con ella está todo bien porque tenemos un nene”, aseguró Ambrosini.

Facundo fue tajante sobre los motivos por los que se distanciaron. "Me dejé de hablar con Gonzalo desde que me contó. Igual les deseo lo mejor. La verdad no me importa, porque hace rato que estoy haciendo mi vida y estoy tranquilo. Es mejor para mí que ella pueda rehacer la suya", cerró. More Rial, la nueva botinera del subdesarrollo.