Jorge Rial rompió el silencio y opinó sobre el embarazo de More Rial

Finalmente se confirmó el rumor que todos los periodistas de espectáculo venían escuchando hace semanas: el embarazo de More Rial. Ante esta noticia, lo que todos querían saber era cómo había reaccionado Jorge Rial ante semejante noticia y fue él quien se encargó de salir a hablar.

Es que la relación de More con el cuartetero cordobés, "El Maxi", es muy reciente y el embarazo tomó por sorpresa, no solo a los papis, sino también al ex conductor de Intrusos.

Noticias Relacionadas More Rial reveló cuál su verdadero vínculo con Jorge Rial y Silvia D'Auro

En una nota para el ciclo "A la tarde", que conduce Karina Mazoco, Jorge Rial se confesó y dijo lo que realmente piensa sobre el embarazo de su hija.

"Me lo tomé muy bien, obviamente con mucha alegría. Estoy esperando que esté todo bien y confirmado pero con alegría. Siempre es bienvenido un bebé", le dijo al notero del programa de América.

Sin embargo, el conductor de Argenzuela, no disimuló la sorpresa que sintió cuando More Rial le dio la noticia. "Vi la ecografía, era un maní chiquito. Estoy alegre, claro que esto alegre y en shock", dijo.

Cuando Morena contó la reacción de Rial, reconoció que su papá estaba muy asombrado por lo ocurrido. "No me la esperaba, igual de Morena siempre espero algo. Estuve dos días en shock. Estoy shokeado todavía. Tengo que procesarlo, asumirlo", cerró el abuelo de Fran que hoy tiene 3 años.