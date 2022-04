Jorge Rial y su reacción al embarazo de More Rial: "Se quedó como..."

A través de sus stories de Instagram, More Rial confirmó lo que muchos sospechaban ya: está esperando a su segundo hijo. La hija de Jorge Rial ya es madre de Francesco Benicio, el nene que tuvo con el futbolista Facundo Ambrosini.

Sin embargo, la relación entre Morena y Ambrosini no funcionó y ella volvió a formar parejas otro par de veces. Ahora, el elegido para ser padre de su nuevo bebé es "El Maxi", un cuartetero que la hija del periodista conoció en Córdoba.

"Esto no sabía nadie, solo mi papá. Yo se lo conté el finde pasado. Mi ex se enteró ayer y está todo bien", dijo More Rial en diálogo con Ángel de Brito.

La mediática hija de Jorge Rial no tuvo problema en darle detalles del encuentro con su padre a de Brito. "Tatita, mi mamá tiene un bebé en la panza", aseguró que fue la frase del pequeño Francesco que alertó a Jorge.

"Mi papá se lo tomó bien. Fue un poco shockeante la noticia porque es un bebé que viene en camino. Pero se puso re contento. Estamos todos muy felices. Ahora estamos en Córdoba", dijo More.

QUIÉN ES "EL MAXI" EL NUEVO NOVIO DE MORENA

Maximiliano Bertorello es un cantante de cuarteto cordobés que se hace llamar "El Maxi". El joven tiene 26 años y conoció a Morena en uno de sus sucesivos viajes a Córdoba.

Mientras espera su primer hijo con la mediática porteña, está por lanzar su primer álbum llamado "Brillando".