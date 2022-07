More Rial perdió su embarazo de cinco meses y está internada

More Rail anunció a fines de abril que estaba esperando un hijo junto a El Maxi, a tres meses de iniciar su relación, y desde entonces, la pareja compartió todas las novedades sobre su futuro hijo, inclusive la ecografía del bebito en camino.

Morena Rial perdió un embarazo de casi cinco meses: conmoción y hermetismo en su entorno

Segú pudo deducir Ubfal, Morena aún se encuentra internada en una clínica de la ciudad de Córdoba, donde vive desde hace algún tiempo junto a su primer hijo Francesco, de tres años, producto de su relación con Facundo Ambrosioni.

Bertorello, conocido por la gente como “El Maxi” y quien habría sido nuevamente papa, por su parte, es padre de una niña de nueve años, fruto de una relación previa del cantante cuartetero.

Tristemente, recordamos que More había dicho como iban a elegir el nombre del bebé en una entrevista “Yo no pienso mucho en los nombres. A Francesco se lo eligió su papá. Así que ahora que lo decida Maxi, los nombres de mi papá no son muy lindos así que no vamos a pelear por el nombre. Él quiere Bautista por el padre supongo”, explicó.

ecografia More Rial.jpg

El conductor y periodista, padre de Morena, Jorge Rial, por su lado, publicó y publica habitualmente fotos junto a Francesco en los estudios de tv donde trabaja y en su vida cotidiana.

Luego del terrible momento por el que están pasando, se espera alguna confirmación o declaración de alguno de los miembros de la familia en las próximas horas para conocer el estado de salud de More.