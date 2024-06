Mirtha sacó de quicio a Guillermo Francos en su mezasa: "Me dejás terminar"

Aunque llegar al arte del actual secretario de Deportes es y será absolutamente imposible, Guillermo Francos cursa a diario la 'licenciatura en Sciología" , esa maestría en mantener la compostura ante la pregunta que sea, toque horrores de gestión, economía, corrupción, deportes, escándalos, el tiempo o un viaje a Marte... Lo hace bien, hay que reconocerlo , pero pese al durísimo training libertario, el flamante Jefe de Gabinete se vio en problemas este sábado en la mesa de la eterna Mirtha Legrand, que no solo le preguntó "quién había sido el canalla, el sinvergüenza" que no repartió los alimentos acopiados por el Gobierno en Martelli, sino que cuando lo atacó con la inflación "que vuelve a crecer" casi lo hace desbarrancar: "¿Me dejás terminar?" disparó Francos, tajante... mostrando, como decíamos, que Scioli hay uno solo.

Por supuesto que Mirtha, dueña como el motonauta de una cintura infinita, llevó luego el tema a las sonrisas, pero consiguió sacar de sus casillas por un instante a Francos, y no se amilanó ante el "me dejás terminar", replicando "no, no te dejo terminar porque interrumpo. Yo soy interrumpidora...". Como Daniel, Mirtha también hay una sola.