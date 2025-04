Mirtha Legrand y Juana Viale ya tienen los invitados para sus mesazas: quiénes son

El sábado 5 de abril a las 21:30, Mirtha va a estar al frente de una nueva edición de La noche de Mirtha y compartirá la mesa más famosa de la pantalla chica con cuatro figuras que aportaran miradas claves sobre la actualidad del país y el espectáculo. Uno de los primeros en ocupar la silla será Jorge Fernández Díaz, quien podrá aportar una profunda visión sobre la política nacional; del otro lado estará el actor Alfredo Casero, quien hace unas semanas recibió el alta tras una intervención quirúrgica.

Pablo Novak, actor e hijo de Chico Novarro, estará en la mesa de la diva y tendrá la posibilidad de profundizar el tema de la conflictiva relación de Cecilia Milone con su familia a causa del homenaje y las declaraciones que hizo de su padre. La cuarta invitada es Andrea Ghidone, vedette, modelo, bailarina y actriz de teatro uruguaya que se desempaña hace varios años en el país.

Los invitados de Juana Viale

El domingo 6 de abril a las 13:45, Juana, con su estilo más relajado y descontracturado, recibirá a cinco grandes figuras del país. El historio conductor, Silvio Soldán, será parte del programa de la nieta más famosa a una semana de su cumpleaños número 90, por otro lado, el abogado, periodista y escritor Ricardo Canaletti se sentará en la mesaza de Viale para hablar de la actualidad judicial y política del país.

El humorista y conductor Guillermo Pelado López también formará parte del almuerzo más famoso. Noelia Marzol, quien será la única mujer invitada al programa, en el último tiempo habló acerca de salud mental y los altibajos de su relación con su marido, por lo que tendrá la posibilidad de ahondar en esto. La última silla será ocupada por Juan Leguizamón, exjugador de Los Pumas, quien incursionó por primera vez en la actuación para una serie de Disney.

Noelia formará parte del programa de Juanita Viale (Foto: Candela Teicheira)

En el programa del sábado pasado, Legrand contó que logró recuperar una de las joyas más importantes de su colección, no por su precio sino por su gran valor sentimental. Ese día sorprendió a todos al revelar en vivo que había recuperado su anillo de Racing Club, uno de los objetos más queridos de su colección personal, que durante muchos años estuvo convencida de que había perdido en un robo.

“Vos sabés qué estaba pensando, mirá, tengo el anillito de Racing. Bueno, que sepan que lo recobré. Yo creí que lo había perdido”, anunció la diva con su estilo inconfundible, generando una ola de reacciones entre sus invitados, que en esa ocasión fueron Betiana Blum, Daniel Aráoz, Martín Campi Campilongo, Juana Molina y Nito Artaza.

El recuerdo de este anillo se dio a partir de una conversación con Juana. “Abu, ¿el anillo de Racing no te lo ponés más?”, le dijo. La contestación de la icónica conductora no tardó en llegar. “No, querida, me lo robaron”, respondió Mirtha, convencida. Entonces, casi como un acto de magia doméstica, intervino Elvira, su asistente de toda la vida: “No, señora, yo lo tengo guardado en un estuche”.

La revelación desató carcajadas en el estudio. La conductora, entre divertida y aliviada, concluyó con una frase que mezcla coquetería y sinceridad: “Ahora me engordó el dedo y me cuesta ponérmelo”.

